NVZ stemt in met zorgakkoord maar is bezorgd

De NVZ spreekt op 9 september over een ‘stapeling aan uitdagingen’. De steeds verder oplopende kosten van dure geneesmiddelen vormt een serieus risico voor verdringing van andere vormen van medisch-specialistisch zorg, aldus de ziekenhuizen. Daarnaast is de groeiruimte voor medisch-specialistische zorg beperkt. De ambities van de ziekenhuizen kunnen alleen samen met huisartsen en de wijkverpleging worden gerealiseerd. Wat de NVZ betreft het liefst meteen na ondertekening van het IZA en onder regie van VWS.

Inflatie

De NVZ heeft ook kritiek op het feit dat in het zorgakkoord geen afspraken staan over het dichten van de loonachterstand van de middengroepen in de ziekenhuizen, ondanks het dringende advies van de SER hierover. NVZ-voorzitter Ad Melkert roept de Tweede Kamer op om dat gat tijdens de begrotingsonderhandelingen te dichten. Tot slot ziet de NVZ dat veel ziekenhuizen kampen met de gevolgen van de ongekende inflatie-effecten. Door toenemende kosten van inkoop, onderhoud en energie worden de financiële risico’s in 2022 en 2023 enorm. Dat wordt nog versterkt door de recente looneisen van vakbonden, zeggen de ziekenhuizen. Het is aan VWS en de zorgverzekeraars om mogelijke liquiditeitsproblemen te voorkomen, zodat ziekenhuizen zich volledig kunnen richten op de uitvoering van het IZA, aldus de NVZ.