NVZ zet monitor in om digitale zorg aan te jagen

Dat meldt de NVZ op haar website. De voortgang van digitalisering in de Nederlandse ziekenhuizen publiceert de NVZ drie keer per jaar in een factsheet. In de laatste factsheet, van juni dit jaar, is te zien dat 86 procent van de ziekenhuizen meer dan een kwart digitale zorg hebben ingezet, in het eerste kwartaal van 2021 was 31,6 procent van de poliklinische consulten digitaal, maar veruit de meeste digitale zorg (97 procent) ging telefonisch. De overige drie procent bestond uit telemonitoring en beeldbellen, hoewel bijna alle ziekenhuizen er gebruik van maken. De meeste beeldbelconsulten waren bij interne geneeskunde, de meeste telemonitoring was bij cardiologie.

Vergelijken

De monitor is onderdeel van het NVZ-programma Digitale Zorg. Het instrument is in opdracht van dat programma ontwikkeld door Dutch Hospital Data (DHD) en is gebaseerd op gegevens van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Met de monitor kan een ziekenhuis inzien welk aandeel van de consulten digitaal is gevoerd en dit vergelijken met andere ziekenhuizen. Dat kan zowel met het NVZ-totaal als met andere algemene of topklinische ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen het aandeel digitale consulten ook uitsplitsen naar onder andere het type digitaal consult – zoals beeldbellen en telemonitoring – of diagnosegroep en specialisme.