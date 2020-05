NZa: Aantal verwijzingen neemt weer snel toe

Stuwmeer

De NZa ziet dat er 690.000 verwijzingen zijn uitgebleven in de coronacrisis, die in normale maanden waarschijnlijk wel waren gedaan. Vorige week was dit aantal nog 647.000.

Bij de spoedverwijzingen worden weer normale niveau’s bereikt, schrijft de NZa. Daar wordt ongeveer 10.000 keer verwezen in de afgelopen weken, nog net iets minder dan vorig jaar, maar juist vaker dan in 2018.

Het totale aantal verwijzingen neemt snel toe, maar bedroeg in de week van 11 tot 17 mei nog steeds maar 67 procent van het normale niveau.

Cardiologie en gynaecologie

In de cardiologie en gynaecologie gaat het herstel beduidend sneller. Vorige week waren er 5100 cardiologieverwijzingen naar het ziekenhuis, 80 procent van het gemiddelde aantal in de weken voor de coronacrisis. De gynaecologie zit op 82 procent van het normale niveau. De NZa ziet afgelopen week ook voor het eerst de verwijzingen in de longgeneeskunde weer toenemen tot 73 procent van wat begin dit jaar gebruikelijk was.

Ggz

Van huisarts naar de ggz zijn er volgens de NZa 49.000 verwijzingen uitgebleven in de coronacrisis. “Dit geldt voor alle soorten diagnoses”, schrijft de toezichthouder. Alleen urgente verwijzingen, voor mensen die met spoed ggz-zorg nodig hebben omdat zij bijvoorbeeld een psychose hebben, zijn veel minder scherp gedaald.

De toezichthouder ziet het aantal verwijzingen wel weer oplopen tot bijna normale niveau’s. Dat is ook te zien in de grafiek hieronder.

Volgens de NZa was bij een deel van de ggz de wachttijd voor de coronacrisis hoger dan geldende treeknormen. De toezichthouder gaat ervan uit dat de wachttijden na de coronacrisis weer zullen oplopen omdat er veel inhaalzorg moet worden geleverd.