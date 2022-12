NZa adviseert Kuipers tot uitstel concentratie kinderhartchirurgie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert minister Ernst kuipers van VWS om het besluit over concentratie van de kinderhartchirurgie uit te stellen. Eerst zou de NFU nog voor zomer 2023 een ‘integraal perspectief’ op de toekomst van het academisch zorglandschap moeten uitwerken. Ondertussen moeten er per direct twee clusters van interventiecentra (Noord en Zuid) worden gevormd voor intensieve samenwerking.

De NZa heeft op verzoek van minister Ernst Kuipers van VWS per umc in kaart gebracht wat de impact is van het verlies van de kinderhartchirurgie voor het ziekenhuis zelf, de zorgverleners en de patiënten. Dat deed hij nadat er grote maatschappelijke onrust was ontstaan na het besluit van oud-minister Hugo de Jonge van VWS, vlak voor het Kerstreces van 2021, om de interventies voor kinderen met een aangeboren hartafwijking te concentreren van vier naar twee centra. Hij wees het Erasmus MC en het UMC Utrecht aan, zonder toe te lichten waarom de keuze op deze ziekenhuizen was gevallen.

Concentratie kinderhartchirurgie is risicovol

De NZa concludeert dat het ‘geïsoleerd concentreren’ van de kinderhartchirurgie grote onomkeerbare gevolgen heeft. Zo staat er in het rapport dat ruim 90 procent van de gespecialiseerde verpleegkundigen niet bereid is te verhuizen. Gespecialiseerde behandelteams dreigen uit elkaar te vallen en expertise zal verloren gaan. Als de minister het besluit toch doorzet, zou Nederland mogelijk experts uit het buitenland moeten inhuren.

Impact LUMC en UMCG

Specifiek voor Leiden en Groningen zijn de gevolgen van mogelijk verlies van de kinderhartchirurgie enorm. Het LUMC houdt niet voldoende IC-bedden over. Het verlies kan gevolgen hebben voor het behoud van de academische status voor het LUMC. Voor het UMCG zou het leveren van topreferente zorg in de regio in gevaar komen.

Toekomst academische zorg

De NZa noemt het risicovol het besluit tot concentratie van de kinderhartchirurgie te nemen zonder zicht te hebben op andere noodzakelijke concentratiebewegingen. Daarom is er eerst een ‘integraal perspectief’ nodig op de toekomst van het academische zorglandschap. De NFU zou nog voor de zomer 2023 in kaart moeten brengen hoe ze andere hoogcomplexe academische zorg willen concentreren en welke basiszorg umc’s kunnen afstoten.

Cluster Noord en Zuid

Opmerkelijk is dat de NZa adviseert per direct twee clusters van interventiecentra (Noord en Zuid) te vormen voor intensieve samenwerking. Noord zou bestaan uit het UMCG, Amsterdam UMC en LUMC. In het zuidelijke cluster moeten het Erasmus MC, UMC Utrecht, Radboudumc en Maastricht UMC moeten samenwerken.

