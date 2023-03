NZa begint kostenonderzoek ggz, nieuwe tarieven in 2026

NZa begint volgend jaar een kostenonderzoek in de ggz. Dat moet zorgen voor een nieuwe bepaling van de tarieven per 2026. De huidige tarieven zijn gebaseerd op data uit 2017.

NZa laat weten dat de voorbereidingen zijn begonnen voor dit omvangrijke onderzoek. De NZa vraagt na consultatie van brancheorganisaties volgend jaar (van mei tot september) ggz-organisaties die data te geven. Daartoe zijn ze verplicht. Het gaat om instellingen die vallen onder de Zorgverzekeringswet en de forensische zorg, waaronder ook vrijgevestigde aanbieders.

De huidige data zijn van 2017 en werden daarna elk jaar geïndexeerd met de inflatie. “Daarnaast zijn er zaken die invloed kunnen hebben op tarieven”, aldus de zorgautoriteit: “Denk aan veranderingen of verschuivingen in kosten en opbrengsten, mogelijk als gevolg van het zorgprestatiemodel.”

Elke zorgaanbieder die een verzoek van de NZa krijgt, moet nauwkeurig aangeven welke kosten gemaakt zijn per setting en beroepscategorie. De informatie over de zorgkosten worden aan de declaraties gekoppeld. NZa vraagt géén informatie die te herleiden is naar individuele cliënten.