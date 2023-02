NZa: compensatie energiekosten voor langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een beleidsregel opgesteld ter compensatie van de hogere energiekosten in 2022. Het kabinet heeft 100 miljoen euro ter beschikking gesteld voor aanbieders in de langdurige zorg.

De energiecompensatie van 100 miljoen euro is eenmalig en bestaat uit een generieke compensatie en een specifieke compensatie.

Verdeling

Voor zorgaanbieders die zorg in natura leveren, wordt het budget opgehoogd met 0,26530 procent. Hiermee wordt 70 miljoen euro verdeeld over de zorgaanbieders in de langdurige zorg. “Zorgaanbieders hoeven hierover geen verdere verantwoording af te leggen. Dit wordt automatisch verwerkt bij de nacalculatie Wlz 2022”, meldt de NZa.

Voor de specifieke vergoeding komen alleen zorgaanbieders in aanmerking waarbij de energiekosten in 2022 meer dan 20 procent zijn gestegen ten opzichte van de energiekosten in 2021. Hiervoor is een contracteerruimte van 30 miljoen euro beschikbaar. Zorgaanbieders kunnen samen met het zorgkantoor hun aanvraag op concernniveau indienen via de nacalculatie Wlz 2022 bij de NZa.