NZa: Doolhof van potjes en subsidies houdt zorgtechnologie tegen

De verschillende financiële potjes voor de financiering van zorgtechnologie in de verpleeghuiszorg maken het voor zorgaanbieders lastig. Zorgaanbieders weten niet goed de weg te vinden wanneer zij willen investeren in zorgtechnologie. Andere knelpunten zijn het grote aanbod van aanbieders van zorgtechnologie en de verschillende visies van bestuurders.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het onderzoek keek naar de knelpunten in de bekostiging en financiering van zorgtechnologie in de verpleegzorg zowel thuis als in een verpleeghuis.

Overzicht nodig

Zorgaanbieders lijken te stranden in een doolhof van verschillende financieringsmogelijkheden. Er zijn verschillende potjes, subsidies en andere ondersteunende mogelijkheden bij de implementatie van een zorgtechnologie. Zorgaanbieders kunnen daarbij van elkaar leren, maar ook het zorgkantoor speelt hierbij een belangrijke rol. De NZa adviseert VWS te zorgen voor meer inzicht en overzicht. Minder verschillende potjes en meer duidelijkheid over de mogelijkheden zou zorgaanbieders helpen.

Zorgaanbieders hebben daarnaast moeite om de betaling rond te krijgen omdat een positieve business case schrijven moeizaam gaat. Het is moeilijk om in euro’s te omschrijven wat de meerwaarde van een zorgtechnologie is. Hierdoor is het ook lastig om anderen te overtuigen.

Knelpunten

Er zijn verschillende andere knelpunten die zorgaanbieders ervaren rondom de invoer van zorgtechnologie. De visie van de bestuurder en verschillende aanbieders van zorgtechnologie zorgen voor verschillen tussen organisaties. Zorgaanbieders geven aan dat het veel tijd en energie kost om iedereen van de meerwaarde van zorgtechnologie te overtuigen. En voor zorgaanbieders is het een uitdaging om uit te zoeken welke zorgtechnologie voor hen van meerwaarde is. Er zijn veel verschillende aanbieders van zorgtechnologieën, waarbij de verschillende zorgtechnologieën vaak niet op elkaar aansluiten. De NZa adviseert VWS om onderzoek te doen naar eventuele marktmacht binnen de ict-aanbieders in de zorg. En naar wat nodig is om de werking van deze markt te verbeteren.

NZa

De NZa ziet ook dat binnen de beleidsregels van de NZa verder nagedacht kan worden over de rol van zorgtechnologie. Daarbij gaan zij onderzoeken of de huidige afschrijvingstermijn van de nic-component nog past bij deze tijd. Ook de prestatie thuiszorgtechnologie binnen het mpt wordt verder onderzocht.

Aanbevelingen

Het advies voor zorgaanbieders en bestuurders is om een duidelijke visie te ontwikkelen over het gebruik van zorgtechnologie in de organisatie. Zij zouden zichtzelf de vraag moeten stellen: hoe implementeren we zorgtechnologie? Daarnaast kunnen zorgkantoren helpen door een sturende rol op zich nemen richting zorgaanbieders die nog weinig doen op het gebied van zorgtechnologie. Ten slotte roept de NZa brancheorganisaties en andere partijen op om de handen in een te slaan en zo zorgtechnologie in de verpleeghuiszorg verder te versnellen.