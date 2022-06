NZa gaat ingrijpen om in zorgelijke ziekenhuiswachtlijsten te snoeien

Ondanks inspanningen van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra om uitgestelde zorg te leveren, lukt het nog niet om de wachtlijsten substantieel te verkorten. Daarom zal de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onder meer controlebezoeken gaan doen om vast te stellen of zorgverzekeraars hun maximale rol pakken in het wegwerken van uitgestelde zorg, meldt de autoriteit woensdag.

Volgens de ziekenhuisdata wachten er door de pandemie zo’n 100.000 tot 120.000 patiënten extra op zorg. “Een nieuwe impuls is hard nodig”, aldus de NZa.

Controlebezoek zorgverzekeraars

De zorgautoriteit doet daarom onderzoek naar hoe zorgverzekeraars met hun inkoop inzetten op het wegwerken van de wachtlijsten. De NZa verwacht van zorgverzekeraars dat zij proactief in gesprek gaan met ziekenhuizen met lange wachtlijsten en dat zij met zorgaanbieders (financiële) concrete afspraken maken die oplossingen stimuleren. “In de komende periode vinden er controlebezoeken plaats bij de vier grootste zorgverzekeraars zodat we kunnen vaststellen of zij maximaal hun rol pakken in het wegwerken van de uitgestelde zorg.” Waar nodig zet de NZa aanvullende stappen.

Doorverwijzen

Om aan de Treeknorm te voldoen, roept de NZa de ziekenhuizen op om goed inzicht te hebben in wie er wachten op een behandeling. “Ook roepen we ziekenhuizen op om intensiever na te gaan welke wachtenden ergens anders geholpen zouden kunnen worden en nadrukkelijker de samenwerking met andere zorgaanbieders te zoeken.” De NZa heeft geen formele bevoegdheden om dit bij ziekenhuizen af te dwingen, maar roept ziekenhuizen op deze stappen te zetten in het maatschappelijk belang.

Capaciteit zbc’s benutten

Verder heeft de NZa in samenwerking met Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) informatie opgevraagd bij de zelfstandige behandelcentra om inzicht te krijgen in hoeveel extra zorg zij binnen de bestaande capaciteit kunnen leveren. “Deze informatie moet zorgverzekeraars en ziekenhuizen helpen om gerichter de capaciteit van zelfstandige behandelcentra te benutten.”

Zorgbemiddeling

Patiënten die wachten op zorg kunnen ook de hulp van hun zorgverzekeraar inroepen om te kijken of er ergens anders sneller plek is. Tot nu toe wordt er door patiënten nog niet veel gebruik gemaakt van zorgbemiddeling. De NZa vindt het van belang dat de bekendheid van de mogelijkheid tot zorgbemiddeling onder wachtenden toeneemt en kijkt daarom naar mogelijkheden om zorgbemiddeling nog meer onder de aandacht te brengen.