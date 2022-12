NZa geeft Tamaja Okolo Zorg aanwijzing voor niet meewerken aan onderzoek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Tamaja Okolo Zorg (TOZ) een aanwijzing opgelegd vanwege het niet meewerken aan een onderzoek. De Rijswijkse aanbieder van wijkverpleging gaat niet in op meerdere verzoeken om informatie. “De informatie die wij willen ontvangen, heeft betrekking op onderzoek naar de administratie en declaraties van TOZ”, meldt de zorgautoriteit.

De NZa heeft de aanbieder van wijkverpleging twee informatieverzoeken gestuurd. Op het tweede informatieverzoek heeft de zorgautoriteit geen reactie ontvangen. “Hiermee belemmert TOZ het onderzoek en overtreedt daarmee de wet (artikel 61 lid 1 sub a van de Wet marktordening gezondheidszorg).”

Onderzoek declaraties

Daarom heeft de NZa Tamaja Okolo Zorg een aanwijzing niet meewerken verstuurd. In de aanwijzing wordt TOZ gesommeerd alsnog mee te werken aan het onderzoek. Op basis van signalen en data doet de NZa onderzoek bij zorgaanbieders waar twijfels zijn over het correct declareren van zorg. De zorgaanbieders moeten tijdens een onderzoek inzicht geven in hun administratie en eventuele afwijkingen kunnen verklaren. Tot nu toe heeft de NZa de gevraagde informatie naar de administratie en declaraties niet ontvangen.

In oktober gaf de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Tamaja Okolo Zorg voor de tweede keer een aanwijzing. De thuiszorgaanbieder heeft volgens de inspectie onvoldoende zicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg en meldt niet altijd incidenten. Zo zijn de zorgplannen van cliënten niet actueel en onvolledig, zijn niet alle zorgverleners op de hoogte van de medicatieafspraken en ontvangen zorgverleners geen scholing die aansluit op de zorgvraag van cliënten. De aanbieder kreeg tot 7 december de tijd om aan de aanwijzing voldoen.