NZa geeft VanThuisUit 1,5 miljoen voor innovatief zorgconcept

VanThuisUit is een initiatief van vvt-organisatie tanteLouise, CZ zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ onder de vlag van ThuisWaarts. TanteLouise wil met het nieuwe zorgconcept verpleeghuisopnames van kwetsbare thuiswonende ouderen in Noord-Brabant voorkomen.

Dag- & Doe-centrum

Het Dag- & Doe-centrum VanThuisUit biedt ouderen de ruimte voor sociale activiteiten en biedt op individueel niveau maatwerk voor zelfredzaamheid en zingeving. TanteLouise heeft voor het nieuwe zorgconcept tussen thuiszorg en verpleeghuisopname het woonzorgcentrum ‘Onze Stede’ verbouwd. In het centrum biedt TanteLouise zeven dagen per week een uitgekiend aanbod aan activiteiten die de zelfstandigheid van de ouderen bevorderen. Denk aan het aanleren van dagelijkse handelingen als persoonlijke verzorging, koffiezetten of het bereiden van eenvoudige maaltijden. Verder kunnen ouderen er schilderen, tuinieren of elkaar leren helpen om te gaan met een iPad.

Verlengd aan het Dag- & Doe-centrum zit het Thuis Actief Zelfstandig; een interdisciplinair team van professionals en mantelzorgers voor ouderen thuis. “Samen met de oudere zoeken ze oplossingen om het leven thuis makkelijker te maken, bijvoorbeeld met aanvullende behandelingen, technologische hulpmiddelen of het aanleren van nieuwe vaardigheden”, aldus CZ. Wanneer de gezondheidssituatie plotseling van een oudere achteruitgaat, dan biedt VanThuisUit met twee logeerappartementen Tijdelijk Verblijf. Zij kunnen daar ondersteuning ontvangen die hen helpt bij de terugkeer naar huis.

Beleidsregel innovatie

Om het nieuwe concept te stimuleren, heeft de NZa een bedrag van 1,5 miljoen euro toegekend aan VanThuisUit. Het geld komt uit de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten van de NZa. Die maakt het mogelijk om drie jaar lang kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de zorgverzekering of onder de Wet langdurige zorg valt.