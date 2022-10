NZa maakt regionale knelpunten gezondheidszorg inzichtelijk

De analyses dienen als hulpmiddel voor zorgaanbieders en zorginkopers om te bepalen waar regionale knelpunten in zorgvraag- en aanbod zitten.

Regiobeelden

De 42 regioanalyses van de NZa bestaan uit 31 zorgkantoorregio’s en 11 ROAZ-regio’s. “Dit moet de regio’s helpen om gezamenlijk concrete regioplannen op te stellen, (…) zoals is afgesproken in het IZA”, aldus de zorgautoriteit. Elke regio is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van het regiobeeld en regioplannen. De marktleider zorgverzekeraar in de zorgkantoorregio en de aangewezen gemeente in de regio nemen het initiatief tot het opstellen van de regiobeelden- en plannen.

De NZa voegt stapsgewijs extra informatie toe aan de regiorapportages. Daarnaast volgt de NZa of de samenwerking in de regio goed van de grond komt.