NZa mag van Tweede Kamer geen data ggz-patiënten verzamelen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mag van de Tweede Kamer geen persoonsgegevens van ggz-patiënten verzamelen. De Kamer is bang voor een datalek of misbruik van de persoonsgegevens.

Met de inwerkingtreding van het zorgprestatiemodel wil de NZa sinds 1 januari 2022 uitgebreide datasets ontvangen van de ggz en forensische zorg. Hiermee wil de zorgautoriteit meer inzicht krijgen in de toekomstige zorgvraag. De registratie daarvan en het vermelden van de uitkomst op de facturen is in juli van start gegaan.

Protest

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil de aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen verplichten. Na onrust in het veld en een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens is dit uitgesteld tot 1 januari 2023. De commotie bereikte ook Den Haag. Op initiatief van SP en GroenLinks heeft de Tweede Kamer zich via een motie uitgesproken tegen de opzet van het dataproject. De regering verzoekt de NZa om waar nodig het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens op te volgen, voordat er met de dataverzameling wordt gestart. Daarnaast wil de Kamer dat de zorgautoriteit geen persoonsgegevens opvraagt of ontvangt en andere vormen van data na ontvangst en controle verwijderd.

De Kamer is bang voor een datalek of misbruik. Psychiater en juriste Cobie Groenendijk, die het verzet tegen het NZa-project leidt, is blij met de reactie van de Kamer. “Het is een stap in de goede richting maar het project is daarmee nog niet van de baan. We kijken met interesse naar wat de reactie van de NZa zal zijn”, zegt ze tegen Trouw.