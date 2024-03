NZa: msb’s moeten inspelen op passende zorg

Beeld: [M] elenabs / Getty Images / iStock

Het ministerie van VWS heeft NZa vorig jaar gevraagd onderzoek te doen naar het verbeterpotentieel van msb’s. Ook in IZA wordt benadrukt dat msb’s en ziekenhuizen intensiever en meer gelijkgericht moeten samenwerken om de transitie naar passende zorg te laten slagen.

In een monitor heeft NZa acht verbeterpunten geformuleerd. De zorgautoriteit wil bijvoorbeeld dat msb’s en ziekenhuizen een meerjarenstrategie schrijven; nu heeft 30 procent dat nog niet. Ook roept NZa msb’s op “het eigenbelang ondergeschikt te maken” aan het overkoepelende ziekenhuisbelang en het maatschappelijk belang.

NZa meent dat msb’s het mandaat van hun eigen bestuur moeten versterken en dienen te investeren in de professionaliteit van bestuurders – in een derde van de gevallen zou dat onvoldoende het geval zijn. Bovendien adviseert NZa msb’s hun financiële transparantie te verbeteren: bij de helft is dat niet optimaal. Het gaat onder meer over de productiecijfers, jaarrrekening en interne verdeelsystematiek.

Aannemen specialisten

Een ander verbeterpunt is volgens de zorgautoriteit het aannemen van vrijgevestigde medisch specialisten. In veel gevallen wordt overlegd met het ziekenhuisbestuur, maar in vier op de vijf gevallen hebben msb’s de doorslaggevende stem. “De betrokkenheid van het ziekenhuis zou zodanig moeten zijn vormgegeven, dat zij in dezelfde omvang als het msb verantwoordelijkheid draagt voor de aanname van een nieuwe medisch specialist”, schrijft NZa.

NZa raadt ook aan om de losse msb’s te integreren in één geïntegreerd msb per ziekenhuis, zowel juridisch als bestuurlijk: “Een grote meerderheid van de ziekenhuizen zou liever met één msb te maken willen hebben. De bestuurbaarheid van het ziekenhuis zou daarbij volgens hun gebaat zijn. NZa vindt het ook onwenselijk als ziekenhuizen – al dan niet naar eigen tevredenheid – samenwerken met meerdere msb’s. Een gefragmenteerde samenwerking vergroot, in nog sterkere mate dan bij één msb, de risico’s voor de bestuurbaarheid van ziekenhuizen. Ook de realisatie van de IZA-doelstellingen kan hierdoor worden bemoeilijkt.”

NZa adviseert VWS onderzoek te laten doen naar de financiële gevolgen van meer samenwerking tussen msb’s en ziekenhuizen. Dit omdat de Belastingdienst mogelijk kan besluiten dat een msb geen aparte financiële entiteit meer kan zijn als er nauw wordt samengewerkt. Dat kan grote fiscale gevolgen hebben voor de msb’s.