NZa onderzoekt zorgaanbieders die om extra bijdrage vroegen

Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn meerdere meldingen binnengekomen van zorgaanbieders die hun patiënten extra geld in rekening hebben gebracht. In sommige gevallen was het een vrijwillige eigen bijdrage. Maar vrijwillig of niet: het in rekening brengen van een eigen bijdrage is niet toegestaan, benadrukt de NZa vrijdag.