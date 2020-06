NZa peilt inkoopervaringen kortdurend verblijf

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat aan de hand van een monitor de ervaringenvan zorgverzekeraars en zorgaanbieders met de inkoop van eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg in kaart brengen. De NZa wil onder meer weten of deze contractering bijdraagt aan het beleidsstreven naar de Juiste Zorg Op de Juiste Plek.

De monitor moet uitmonden in aanbevelingen voor het inkoop- en contracteerproces voor de komende jaren. Daarnaast kan de monitor een aanknopingspunt zijn voor verdere gesprekken tussen zorgaanbieders, branchepartijen, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

JZOJP

Eén van de bredere ambities in de zorg is het realiseren van ‘De juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP). Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen, ook wanneer zij kwetsbaarder worden. Kwetsbare, thuiswonende mensen kunnen een acute zorgvraag krijgen, waardoor ze soms tijdelijk niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. In die gevallen kan een tijdelijke opname uitkomst bieden. In de Zorgverzekeringswet (Zvw) bestaan hiervoor twee mogelijkheden, te weten: eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg