NZa: Ruim 5500 lege bedden in verpleeghuizen

Volgens de Nza kwamen er 5861 verpleeghuisbedden vrij in de coronacrisis. Daarmee daalde de bezettingsgraad in verpleeghuizen met meer dan 4 procent.

Volgens de rapportage van de NZa op basis van gegevens van zorgkantoren wordt dit vooral veroorzaakt door het hogere aantal sterfgevallen dan normaal. Er zijn tussen 9 maart en 14 juni 5502 extra sterfgevallen met een Wlz-indicatie geregistreerd ten opzichte van voorgaande jaren.

De daling van de bezettingsgraad varieert sterk van 0,09 procent tot 10 procent. Dat is vooral afhankelijk van of er in die regio veel bewoners zijn overleden. Maar ook in regio’s waar amper mensen zijn overleden, daalde de bezettingsgraad licht. Vanaf het moment dat het landelijke bezoekverbod werd afgekondigd werden minder nieuwe bewoners geplaatst.

Wachtlijsten

Volgens de NZa neemt het aantal mensen op de wachtlijsten toe ondanks de leeggekomen bedden. Het gaat dan wel om niet-actief wachtenden met zorg. Deze mensen krijgen vaak al thuiszorg, maar wachten nog op een plekje in de instelling van hun voorkeur. De NZa verwacht dat deze wachtenden voorlopig hebben afgezien van opname in verband met het bezoekverbod en de angst voor coronabesmetting. Ook hebben verpleeghuizen mogelijk zelf de leegkomende plekken niet opgevuld.