NZa sluit zich aan bij Dutch Blockchain Coalition

“Technologieën zoals blockchain kunnen bijdragen aan hoe we de zorg in de toekomst in Nederland organiseren”, zegt NZa-projectleider Willem Eggink in een toelichting. Blockchain is bijvoorbeeld toe te passen om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren, declaraties te verwerken of meer inzicht te geven in de toegevoegde waarde van bepaalde zorg.

Praktijkprojecten

Om dergelijke toepassingen nader te verkennen, sluit de NZa zich aan bij de Dutch Blockchain Coalition, een samenwerking tussen partners uit overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De toetreding betekent dat de coalitie aan de slag kan met vragen vanuit de zorg. Bovendien kan de DBC gebruikmaken van inzichten van het Zorginstituut Nederland en de NZa. De samenwerkende partijen hopen binnenkort de eerste projecten in de praktijk uit te proberen.