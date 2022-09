NZa stelt verplichte aanlevering persoonsgegevens ggz uit

“De NZa gaat zorgvuldig om met medische persoonsgegevens en in het kader van die zorgvuldigheid, willen we daar ruimte voor geven”, meldt de zorgautoriteit op 9 september. Het gaat over de controversiële aanlevering van informatie over psychosociaal functioneren van cliënten in de ggz zonder toestemming van de patiënt.

Zorgprestatiemodel

Het registreren van zorgvraagtypering en het vermelden van de uitkomst op de factuur is al gestart vanaf 1 juli 2022. De uitvraag van de HoNOS+ vragenlijsten zou vanaf 1 oktober zou starten. Ze zijn onderdeel van het zorgprestatiemodel dat de NZa met twaalf branchepartijen ontwikkelde. “De zorgvraagtypering geeft een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling om dit inzicht te verbeteren”, schrijft de NZa op haar website.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) liet op een eerste adviesaanvraag weten geen opmerkingen te hebben. Bij een tweede beschouwing waren die er wel, mede omdat de aanleverplicht ergens diep in het document verstopt zat en mogelijk vanwege de openbrief die actiegroep Stop Benchmark ROM stuurde.