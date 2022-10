NZa-topvrouw vraagt politiek om ‘spelregels’ bij het IZA

Foto: Paul Tolenaar

Binnen het Integraal Zorgakkoord zijn serieuze spelregels nodig die kunnen worden ingezet als het nodig is. Om te voorkomen dat de werkelijkheid anders uitpakt dan is afgesproken. Kaljouw vertelde tijdens het congres Passende Zorg op 11 oktober in Utrecht dat zij haar verzoek om spelregels heeft neergelegd bij VWS.

Mandaat

De NZa-topvrouw realiseerde zich naar eigen zeggen tijdens een bestuurlijk overleg wijkverpleging dat er op dit moment niemand bevoegd is om knopen door te hakken als het moeilijk wordt. “Dat mandaat heeft de NZa niet, het Zorginstituut niet en ook VWS eerlijk gezegd niet.”

Kaljouw zegt toe dat de regelgeving wordt aangepakt want die staat vooral domeinoverstijgende samenwerking in de weg: “Samenwerking en financiering over de schotten heen is een groot probleem. Daar kunt u niets aan doen, dat hebben wij zo geregeld. Dus dat zullen we moeten veranderen.” De NZa wil samen met het veld kijken welke drempels en schotten er moeten verdwijnen.

Passende zorg

Passende zorg klinkt mooi maar heeft grote consequenties. Kaljouw wijst erop dat verplaatsen van de zorg aan patiënten met chronische aandoeningen naar de thuisomgeving tot een enorme behandelreductie bij ziekenhuizen zal leiden. Voor een doorsnee ziekenhuis betekent dit 70 procent van de zorg. “Natuurlijk kunnen we de ziekenhuisomzet niet ineens reduceren met 70 procent, maar we moeten er wel over nadenken hoe we er komen.”

Budget gezondheidszorg

De kosten van de Nederlandse gezondheidszorg nemen hand over hand toe. Dit jaar is het budget al gestegen tot boven de honderd miljard euro. Bij ongewijzigd beleid nemen de kosten toe tot 170 miljard euro in 2040 en 200 miljard euro in 2050. Maar Kaljouw maakt zich op dit moment het meeste zorgen over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg: “Als we niets doen, krijgen kwetsbare mensen niet meer de zorg die ze nodig hebben. Dat maakt een eind aan solidariteit in een rijk en beschaafd land. De zorg staat voor een enorme opgave die vraagt om lef en leiderschap. Als ik heel eerlijk ben, is dat een beetje een dooddoener, want dat gebeurt nog niet zoveel omdat bijna iedereen wil vasthouden aan ingebouwde zekerheden. We moeten bereid zijn om dat ongemakkelijke gesprek nu maar eens te gaan voeren.”