NZa valt binnen bij aanbieder wijkverpleging

Deze informatie is volgens de NZa nodig voor het onderzoek naar deugdelijke administratie, rechtmatige declaraties en de transparante financiële administratie van dit bedrijf en zijn onderaannemers.

We Care Circle is enig bestuurder van een aantal zorgaanbieders die door het hele land wijkverpleging leveren. De NZa heeft meerdere informatieverzoeken verstuurd waarop geen volledige reactie is gekomen. Hiermee overtreedt We Care Circle de wet en belemmert het onderzoek.

De NZa heeft het bedrijf een aanwijzing “niet meewerken” verstuurd. In de aanwijzing wordt de bestuurder gesommeerd alsnog mee te werken aan het onderzoek. Omdat daarna de gevraagde informatie nog niet is verstuurd, is de NZa bij het bedrijf langsgegaan om de informatie zelf te verzamelen.