NZa verhoogt tarieven kraamzorg fors

De herijking zorgt voor een verhoging van het maximumtarief van 2,9 procent. Samen met een prijsindexering leidt dit tot een tariefsverhoging in 2021 van 6,4 procent ten opzichte van de tarieven dit jaar.

Binnen het maximumtarief kunnen kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over het tarief waarvoor de zorg geleverd wordt. Dit tarief kan lager zijn dan het herijkte maximumtarief.

Kosten opgevraagd

De herijking werd gedaan op verzoek van brancheorganisatie Bo Geboortezorg. De basis voor de herijking is een kostenonderzoek dat KPMG in opdracht van de NZa heeft uitgevoerd. Daarin zijn de kosten opgevraagd bij kraamzorgaanbieders die samen 99% van de omzet in de kraamzorg vertegenwoordigen. Ook zorgverzekeraars leverden een bijdrage aan de totstandkoming van de tarieven.

De laatste herijking van de tarieven in de kraamzorg was in 2012.