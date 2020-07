NZa verlengt regels declaratie digitale zorg tot eind 2020

De mogelijkheden voor het leveren van digitale zorg zijn sinds 1 maart verruimd. De NZa us in gesprek met beroeps- en brancheorganisaties in de zorg over welke tijdelijke verruimingen voor digitale zorg per 2021 structureel in de regels kunnen worden ingevoerd.

Ook wordt uitgevraagd welke verdere verruiming van de regels voor zorg op afstand nog mogelijk is. Hierbij wordt ‘digitaal ondersteunde zorg, tenzij…’ vertrekpunt voor een moderne inrichting van de zorg.

Structurele verruimingen

Voor logopedie en huisartsenposten is al bekend welke structurele verruimingen ingaan per 2021. Voor logopedie geldt dat er in de regels van de NZa geen beperkingen meer zijn voor het declareren van digitale zorg. Daarmee kan digitale logopedische zorg op een vergelijkbare manier in rekening worden gebracht als de andere paramedische disciplines. Per 2021 wordt de prestatie telefonisch consult vervangen door de nieuwe prestatie triageconsult. Daardoor kan de nieuwe prestatie triageconsult (waarbij de wijze van levering er niet meer toe doet) worden gedeclareerd door de huisartsenpost.

Nieuwe Wegwijzer

Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. Op dit moment kan vaak al een digitale zitting/consult in rekening worden gebracht in plaats van een fysieke zitting of consult. Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg is te vinden in de nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg.