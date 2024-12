NZa verwacht dat zorgkantoren meer regie nemen bij passende zorg

Zorgkantoren verzetten veel werk, maar kunnen niet goed inzichtelijk maken in hoeverre zij cliënten aan passende zorg helpen. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een nieuw rapport. De autoriteit wil dat zorgkantoren meer regie nemen bij de uitvoering van hun taken.

In het rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2023-2024 onderzocht de NZa in hoeverre zorgkantoren hun zorgplicht naleven. De autoriteit concludeert dat zorgkantoren zich ‘serieus inspannen’ om cliënten aan tijdige, passende zorg te helpen en om tot oplossingen te komen voor de toenemende zorgvraag en personeelstekorten. “Desondanks zien wij in ons toezicht op de naleving ook dat zorgkantoren op onderdelen onvoldoende regie voeren.”

Onvoldoende onderbouwing

Met de toenemende schaarste is het extra belangrijk dat zorgkantoren zeker weten dat cliënten passende zorg ontvangen, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa ziet dat zorgkantoren zich nu onvoldoende bewust zijn van hun verantwoordelijkheid bij de taken die zij uitbesteden.” Zij gaan af op het inzicht van zorgaanbieders zonder zelf te toetsen of de zorg die cliënten thuis of in een instelling ontvangen passend is. Hierdoor kunnen zij onvoldoende onderbouwen en aantonen in hoeverre zij voldoen aan hun taken.”

Daarnaast verwacht de NZa dat zorgkantoren de huidige wachtlijsten opschonen, dat er een procedure komt voor accurate wachtlijsten en dat zij in de gaten houden dat deze procedure wordt gevolgd. “Met goede wachtlijsten en informatie van cliënten, hun ondersteuners en zorgaanbieders kunnen zorgkantoren beter monitoren en bijsturen als dat nodig is. Zo kunnen zorgkantoren door middel van gedifferentieerde inkoop innovaties en aanbod van specifieke zorg stimuleren.”

Sparren

Hoe de zorgkantoren passende zorg beter kunnen onderbouwen en goede voorbeelden met elkaar delen, is volgens de NZa aan de zorgkantoren zelf. Inmiddels heeft één zorgkantoor de zorgautoriteit benaderd om over de invulling te sparren. “Wij gaan ook graag het gesprek hierover aan met de andere zorgkantoren.”