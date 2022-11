NZa vindt dat uitvoering CAK te langzaam verbetert

In het CAK-rapport 2021 constateert de NZA dat het CAK “op beperkte onderdelen vooruitgang boekt”.

Al jaren dringt de zorgautoriteit aan op betere dienstverlening aan de cliënten en de rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken. “Wat ons zorgen baart, is dat eerder gesignaleerde verbeterpunten nog niet afgerond zijn”, aldus de NZa.

“Daarnaast komt naar voren dat door de trage uitvoering van de processen, waar maatregelen zijn getroffen om onjuistheden in het verleden te corrigeren, cliënten benadeeld kunnen worden”, schrijft de NZa.

Het CAK stelt onder meer de eigen bijdrage vast die cliënten moeten betalen voor zorg die zij ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg of Wet maatschappelijke ondersteuning. Doordat het CAK hierbij fouten heeft gemaakt, zijn er cliënten die de afgelopen jaren of te weinig of te veel eigen bijdrage hebben betaald.

Onderdelen waarop verbeterd kan worden, zijn onder meer de telefonische bereikbaarheid en de snelheid waarmee vragen, klachten en bezwaren van cliënten worden afgehandeld. Ook vraagt de NZa aandacht voor een juiste en tijdige informatievoorziening.