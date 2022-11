NZa zet stap naar netwerkbekostiging van zorg voor mensen met Parkinson

Hierdoor kunnen ondersteunende activiteiten bij Parkinsonzorg voortaan bekostigd worden vanuit de Zorgverzekeringswet. De beleidsregel gaat in per 1 januari 2023. De NZa ziet de vaststelling van een betaaltitel voor ondersteunende diensten zoals ParkinsonNet als een belangrijke stap op weg naar netwerkbekostiging van zorg voor mensen met Parkinson. De integrale bekostiging stimuleert de beweging naar passende zorg.

Structurele oplossing

Sommige activiteiten ter ondersteuning van netwerkzorg kunnen niet goed worden bekostigd. Dit komt doordat zij niet toe te rekenen zijn aan een patiënt. Zij worden vaak gefinancierd met behulp van een subsidie of tijdelijke bekostiging. De ondersteunende diensten van ParkinsonNet leveren aantoonbaar een bijdrage aan de zorg voor Parkinsonpatiënten, stelt de NZa. Daarom hebben Zorgverzekeraars Nederland en ParkinsonNet gevraagd om een meer structurele oplossing.

Rechtstreeks ten goede

‘‘Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland hebben we gekeken of dit mogelijk was via de algemene diensten zorg (Adz)-regeling. Hierin staat dat ondersteunende activiteiten van partijen die zelf geen patiëntenzorg leveren onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet. Belangrijke voorwaarden zijn onder meer dat de activiteiten zorgaanbieders ondersteunen bij het leveren van de zorg en dat zij rechtstreeks ten goede komen aan patiënten die bij de betrokken verzekeraar verzekerd zijn.”

Ook voor andere aanbieders

Het Zorginstituut heeft getoetst of de negen activiteiten van ParkinsonNet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Vervolgens heeft de NZa een uitvoeringstoets gedaan en een prestatie vastgesteld. De prestatie is vastgesteld voor ParkinsonNet, maar ook andere aanbieders kunnen hier gebruik van maken. Voorwaarde is wel dat ze hier afspraken over maken met de zorgverzekeraars.