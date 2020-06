NZa zet zich in voor preventieve leefstijlinterventie

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) moet overal in Nederland beschikbaar komen. Dat bepleit de NZa. In een brief roept de NZa zorgverzekeraars, zorggroepen en huisartsen op om werk te make van een goed landelijk dekkend netwerk van gecontracteerd aanbod. De NZa neemt het voortouw door de GLI-regelgeving voor 2021 aan te passen.om, waar mogelijk, belemmeringen weg te nemen.

GLI is een preventieve vorm van zorg die zich richt op het verminderen van overgewicht door gezondere eetgewoonten en meer bewegen. Het programma wordt sinds 1 januari 2019 vanuit de basisverzekering vergoed. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt vast dat het GLI-aanbod verdeeld over 1100 huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en leefstijlcoaches geleidelijk op gang komt, maar nog niet in alle provincies beschikbaar is. Daarnaast bemoeilijkt de corona-uitbraak het verlenen van deze zorg.

Informatie

De NZa vraagt daarom extr aandacht voor GLI. Zorgverzekeraars zouden ten minste één aanbieder per gemeente moeten contracteren. Daarnaast moeten ze zorgen voor gemakkelijk te vinden, begrijpelijke informatie over het gecontracteerde aanbod.

Zorg op afstand

Ook huisartsen en andere verwijzers moeten burgers die hun leefstijl willen veranderen attent maken op de mogelijkheid van GLI en hen doorverwijzen. Vanwege hun betrokkenheid in de ketenzorg rondom diabetes, vaatlijden en COPD, hebben ook de zorggroepen hierin een belangrijke rol. Daarnaast wijst de NZa erop dat de verruiming van de regels voor zorg op afstand aanbieders de kans geeft om mensen digitaal aan te laten sluiten bij GLI-programma’s.

Aanpassing

Voor 2021 past de NZa de GLI-regelgeving aan. Verhoogde maximumtarieven mogen breed ingezet worden; niet alleen voor innovatie en kwaliteit, maar bijvoorbeeld ook om het starten met het aanbieden van GLI (tijdelijk) te stimuleren. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen hierdoor bredere afspraken maken. Daarnaast verlaagt de NZa naar eigen zeggen de administratieve lasten door definities in de regelgeving aan te scherpen.