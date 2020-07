NZa: ziekenhuizen moeten nú juiste wachttijden melden

Accuraat op website

De zorgautoriteit heeft afgelopen weekend alle ziekenhuizen en klinieken een brief gestuurd om hen hierop te wijzen. De brief was met name voor de instellingen die hun gegevens niet in orde hadden – ongeveer twee derde. Per 1 juli moeten hun wachttijden accuraat op hun websites staan – op een manier die voor patiënten duidelijk is. Ook moeten ze de wachttijden aanleveren aan de NZa.

Vorige maand bleek dat veel ziekenhuizen op hun websites geen accurate cijfers gaven over hun wachttijden. Bij ziekenhuizen die dat wel deden, was het de vraag hoe actueel die gegevens waren. Drie weken geleden liet de NZa weten dat ze begrip had dat de berekeningen een tijd hebben stilgelegen, in verband met de terugval van de reguliere zorg in de coronaperiode. “In die situatie is het lastig om hen aan deze verplichting te houden”, zei de woordvoerder toen.

Wachttijden cruciaal

“De NZa en de IGJ vinden het inzicht in de actuele wachttijden cruciaal om de zorg voortvarend en verantwoord op te schalen”, aldus de NZa nu in de brief aan de ziekenhuisbestuurders. “Ook is deze informatie essentieel om de samenwerking tussen zorgaanbieders onderling (bijvoorbeeld in ROAZ-verband) en zorgaanbieders en zorgverzekeraars goed te laten verlopen.”

Geen sancties

Door juiste wachttijden te publiceren en aan te leveren wordt duidelijk welke patiënt waar terecht kan voor de zorg die hij nodig heeft, stelt de NZa. Als een ziekenhuis niet aan deze verplichting per vandaag kan voldoen, wacht geen bestraffing, aldus een woordvoerder: “Op dit moment zijn sancties niet aan de orde. We verwachten dat aanbieders die niet aanleverden, dat in het algemeen belang per 1 juli alsnog zullen doen.”