NZa ziet langdurig ziekteverzuim binnen de zorg stijgen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de toegang tot de zorg in februari licht zien verbeteren. Zo kon 59 procent van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig leveren, iets meer dan een maand eerder. Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis is licht gedaald en mensen wachten ook minder lang. Zorgelijk is dat het langdurig ziekteverzuim toeneemt, aldus de toezichthouder.

Het ziekteverzuim is in alle sectoren nog steeds erg hoog, maar in januari nam het iets af. De daling is voornamelijk zichtbaar in het kortdurend ziekteverzuim. Het langdurend ziekteverzuim is wel in alle sectoren licht gestegen.

Kritiek planbare zorg

Alhoewel de planbare ziekenhuiszorg iets boven het niveau van januari ligt, is de kritiek planbare zorg gelijk gebleven aan vorige maand. In 96 procent van de ziekenhuizen worden mensen binnen de norm van zes weken geholpen. Het aantal mensen dat ziekenhuiszorg ontving, ligt rond het niveau van voor de pandemie. Er is een lichte daling van 2,5 procent in het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis.

Huisartsen

Het aantal consulten en visites in de huisartsenzorg is gedaald na een korte piek begin januari. Waarschijnlijk is deze piek veroorzaakt door de griepepidemie. Het aantal wachtenden in de langdurige zorg is nog steeds erg hoog, maar laat sinds lange tijd een daling zien.

Ggz

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn al geruime tijd te lang. Het aantal verwijzingen naar de ggz is vergelijkbaar met een maand geleden. Afgelopen maand constateert de NZa in de wachttijden een stijging voor instellingen en een daling voor vrijgevestigden in de ggz.