NZa: zorg voor kwetsbare mensen steeds verder onder druk

Het afgelopen jaar werd het voor zorgkantoren steeds lastiger om kwetsbare mensen op tijd te bemiddelen naar gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg of langdurige geestelijke gezondheidszorg. Dat blijkt uit het samenvattend rapport over de uitvoering van de Wlz 2021-2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In de meeste gevallen lukt het zorgkantoren om cliënten tijdig aan passende Wlz-zorg te helpen. Maar de NZa ziet dat het steeds lastiger wordt. De zorgautoriteit verwacht daarom dat zorgkantoren specifieker rapporteren welke knelpunten zij tegenkomen bij het tijdig vinden van passende zorg voor Wlz-cliënten. Daarnaast adviseert de NZa dat zorgkantoren het inzicht in de wachtlijsten vergroten om mensen die urgente zorg behoeven beter in beeld te krijgen.

Regionale samenwerking

Om een beter beeld te krijgen van de in- en doorstroom van Wlz-cliënten heeft de NZa een verkennend onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat cliënten, veel vaker dan gedacht, urgent moeten worden geplaatst na een ziekenhuisopname of vanuit een crisissituatie thuis. “Het vermoeden bestaat dat veel van deze cliënten nog niet (lang) beschikken over een Wlz-indicatie en daarmee nog niet in beeld waren bij het zorgkantoor en/of een voorkeursaanbieder binnen de Wlz.”

De NZa signaleert veel succesvolle, regionale initiatieven om knelpunten op te lossen, bijvoorbeeld tussen Wlz-zorgaanbieders, gemeenten, ziekenhuizen en wijkverpleging. Toch is er meer regionale samenwerking tussen de verschillende sectoren nodig, alsmede beter inzicht in hoe mensen instromen in de Wlz-zorg, meent de zorgautoriteit.