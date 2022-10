Olof Suttorp krijgt ontslagvergoeding mee

Olof Suttorp krijgt een verslagvergoeding van het Amphia ziekenhuis. Dat meldt het ziekenhuis donderdag. Om hoeveel het gaat, laat het Amphia voor nu in het midden. De oud-bestuursvoorzitter stapte twee weken geleden op vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Het Bredase ziekenhuis meldt dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd. “Olof Suttorp zal een vergoeding ontvangen waartoe Amphia contractueel verplicht is. Dit met inachtneming van de Wet normering topinkomens”, meldt het ziekenhuis. Deze vergoeding wordt te zijner tijd in het jaarverslag verantwoord.

Vertrek

Op 12 oktober werd bekend dat Suttorp opstapt na grensoverschrijdend gedrag richting een medewerkster. Daardoor voelde de vrouw zich onveilig. In een verklaring op de website van het ziekenhuis reageerde Suttorp: “Recent heb ik affectieve gevoelens geuit naar een medewerker die onbeantwoord zijn. Van dat gedrag heb ik spijt.” Volgens het ziekenhuis was daarbij geen sprake van fysiek contact, zoals seksuele mishandeling of aanranding.

Suttorp leidde Amphia sinds 2008. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door vicevoorzitter Christianne Lennards en bestuurslid Ivo Vergouwen. De raad van commissarissen gaat op zoek naar een nieuwe bestuurder.