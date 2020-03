OLVG bouwt corona-unit met CT-scan

Het Amsterdamse ziekenhuis OLVG West is bezig met de bouw van een grote ‘corona care unit’ met veertien kamers. Patiënten kunnen daar een CT-scan laten maken om te kijken of ze het coronavirus hebben, meldt de lokale omroep AT5.

Isolatie

“Het gaat om mensen die doorverwezen zijn door een huisarts of specialist”, vertelt een woordvoerder. “Dankzij de CT-scan kunnen we meteen onderscheid maken.” Op de scan is te zien of een patiënt een longafwijking heeft die duidt op het coronavirus. Als dat het geval is, moet diegene een andere ingang nemen om in het ziekenhuis te komen. “Zo kunnen we ervoor zorgen dat patiënten onmiddellijk in isolatie gaan, zonder anderen te besmetten.”

De CT-scan geeft een vermoeden weer. Vervolgens vindt er in het ziekenhuis nog een test plaats, waarmee met zekerheid kan worden gezegd of er sprake is van een besmetting.