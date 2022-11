OLVG en Thuisarts.nl starten samenwerking rond patiëntinformatie

Thuisarts.nl is een onafhankelijke publiekswebsite die door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) wordt ontwikkeld. Voor de informatie over medisch-specialistische zorg werkt het huisartsengenootschap samen met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Patiëntenfederatie Nederland.

Grote herziening

Door de samenwerking met Thuisarts.nl krijgen patiënten eenduidige informatie: van huisarts tot specialist in het ziekenhuis. OLVG is het eerste ziekenhuis dat op deze manier samenwerkt met Thuisarts.nl. De samenwerking met Thuisarts.nl hoort voor OLVG bij een grote herziening van alle patiënteninformatie. In totaal gaat het om ruim tweeduizend teksten. Hermsen: “We stappen over van folders naar webteksten in begrijpelijke taal. Een enorme klus waar we komend jaar ook nog druk mee zullen zijn. We zijn dan ook heel blij dat we voor een deel van de teksten Thuisarts.nl kunnen gebruiken.”

OLVG kan de informatie van Thuisarts.nl door middel van een technische koppeling tonen op de eigen webpagina’s. De informatie van Thuisarts.nl wordt aangevuld met ziekenhuisspecifieke informatie, bijvoorbeeld over afspraken in het ziekenhuis.