OLVG strikt directeur Erasmus MC Sophia als nieuwe bestuurder

Beltman gaat zich bij het OLVG vooral toeleggen op de operationele zaken binnen OLVG. Bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch omschrijft haar als een “daadkrachtige en energieke bestuurder”. In een reactie laat hij weten: “Haar inzichten en ervaring met grote veranderopdrachten in de zorg zijn van grote waarde voor OLVG. Zeker met het oog op onze strategische ambities van de komende jaren.”

Erasmus MC

De kersverse OLVG-bestuurder werkte sinds 2017 in het Erasmus MC in Rotterdam als onder meer directeur spoed, peri-operatief en intensief en momenteel als directeur Erasmus MC Sophia. In die rol heeft ze onder andere de verbouwing van het kinderziekenhuis en het dossier concentratie kinderhartchirurgie in haar portefeuille. Eerder werkte Beltman als bestuurssecretaris bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en later het AMC.