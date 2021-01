OLVG-topman schrikt van wegmoffelen commentaar op LinkedIn

Mag een ziekenhuisbestuurder via social media kritiek leveren op het coronabeleid? Een scherpe post van OLVG-topman Maurice van den Bosch over de avondklok verdween op 19 januari enige tijd van LinkedIn. Een ‘misverstand’ aldus het sociale netwerk, maar Van den Bosch is blijkens commentaar in Het Parool geschrokken. “We moeten potvedorie wel data kunnen delen, anders wordt het een hele aparte wereld.”

In het gewraakte bericht uitte Van den Bosch twijfel over de werkzaamheid van een avondklok. Ook vindt hij dat er breder naar de Covid-crisis gekeken moet worden dan alleen met een medische bril. Voor een ziekenhuisbestuurder misschien een opvallende stellingname, maar in de verste verte geen desinformatie naar het voorbeeld van virusontkenners. Toch verdween zijn post enkele uren van LinkedIn.

Integriteit

Hoewel het bericht na een uitleg en excuus van LinkedIn over het ‘misverstand’ weer online kwam, zit de kwestie Van den Bosch niet lekker, zo legt hij in Het Parool uit. “Je integriteit wordt in twijfel getrokken en dat is als bestuurder en als wetenschapper je hoogste goed”, aldus Van den Bosch. “Ik ben daar echt van geschrokken.”

Elkaar aanspreken

Een discussie over de modererend rol van digitale platforms is wat Van den Bosch betreft op zijn plaats. “Laten we vooral een land blijven waar we elkaar kunnen blijven uitdagen en elkaar mogen bevragen. Hier in het ziekenhuis krijg ik wel twintig keer per dag de vraag waarom we iets hebben besloten en of we het wel zeker weten. Die tegenspraak is cruciaal. Wij hebben hier het adagium: elkaar aanspreken is elkaar beschermen. De bottomline is: Blijven we met elkaar goed nadenken? Dat was ook mijn boodschap.”