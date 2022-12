OLVG-topman Van den Bosch voert nieuwe Skipr99 aan

Maurice van den Bosch is de nieuwe nummer 1 in de Skipr99 , de lijst van meest invloedrijke personen in de Nederlandse gezondheidszorg. De bestuursvoorzitter van de Amsterdamse ziekenhuisorganisatie OLVG blijft Georgette Fijneman (Zilveren Kruis) en Bertine Lahuis (Radboudumc) nipt voor. De top vijf wordt verder ingenomen door Jet Bussemaker (RVS) en Chris Polman (Amsterdam UMC).

In de zorg gaat zo’n 100 miljard euro aan collectieve middelen om. Wie beslist over de besteding van deze gelden? Kijken we naar het formele criterium ‘macht’, dan hebben de minister, staatssecretaris en ambtelijke top van VWS het wellicht voor het zeggen. Maar wie oefenen er op de achtergrond invloed uit op het beleid in de gezondheidszorg? Welke personen hebben status en invloed en daarmee informele zeggenschap? De Skipr99 is een ranglijst van deze invloedrijke veldspelers.

In de nieuwe lijst hebben de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg hun weerslag. De ziekenhuizen, umc’s en zorgverzekeraars nemen samen 53 van de 99 plekken in, waarvan 15 in de top 20. De andere helft van de lijst vormt, met vertegenwoordigers van gehandicaptenzorg, ggz, ouderenzorg, medisch specialisten, patiënten, werkgevers en werknemers, een divers gezelschap.

Opvallend is de afwezigheid van een vertegenwoordiger van de eerstelijnszorg. “De huisartsen zijn als beroepsgroep invloedrijk”, zegt Samira Ahli, adjunct-hoofdredacteur van Skipr en samensteller van de Skipr99. “Kijk naar de onderhandelingen over het Integraal Zorgakkoord, waar de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) de belangen van een grote groep huisartsen behartigt. De LHV heeft het akkoord nog niet ondertekend, waarop minister Kuipers besluit om de afdelingen te bezoeken om ze alsnog over de streep te trekken. Momenteel is deze invloed echter niet duidelijk aan een persoon te koppelen, waardoor het in de Skipr99 minder makkelijk te duiden is.”

Nieuwe binnenkomers

De Skipr99 editie 2023 telt zeventien nieuwe binnenkomers, waarvan de hoogste op nummer 11. Wouter Bos is op die positie terug van (nooit) weggeweest. Bos werd dit jaar bestuursvoorzitter bij zorgverzekeraar Menzis en was betrokken bij de onderhandelingen voor het Integraal Zorgakkoord. Eerder was hij onder andere bestuurder bij het toenmalige VUmc.

Vrouwen

Het aantal vrouwen in de lijst stijgt dit jaar licht naar 42 van 41 vorig jaar. De lijst wordt daarmee steeds meer een afspiegeling van het zorgveld, waar vrouwen ongeveer de helft van de bestuursfuncties bekleden.

