OLVG verplaatst zorg van oost naar west

Ziekenhuisorganisatie OLVG gaat in het nieuwe jaar de zorgtaken anders verdelen over de locaties in Amsterdam Oost en West. OLVG West krijgt een groter aandeel in de acute zorg en de zorg voor mensen met zwaardere klachten. De Spoedeisende Hulp (SEH) in Oost blijft wel open, maar vooral voor mensen minder ernstige acute klachten, zo meldt het Parool.

De SEH van OLVG Oost was altijd de grootste van het land, maar die rol zal de eerste hulp in West overnemen. Samen zien ze ieder jaar zo’n 70 duizend patiënten per jaar. De verhuisoperatie begint in 2020 en alle acute zorg, waaronder ook het Hartcentrum, moet in 2025 naar West zijn overgeheveld. Ook de neurochirurgie, de grote intensive ­care en traumachirurgie gaan naar West. De oncologie en de geplande chirurgische ingrepen verhuizen naar het oosten van de stad, aldus het Parool.

“Als ziekenhuizen fuseren, zoals het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in 2015 hebben gedaan, dan heb je afdelingen dubbel”, zegt Maurice van den Bosch, voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG, in de krant. “We willen dat er één hoofdlocatie voor de acute zorg komt in West en een stadsziekenhuis in Oost met poliklinieken en geplande operaties.”