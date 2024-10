OM eist boete tegen FVD’er Van Houwelingen om hakenkruis-tweet

Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 450 euro geëist tegen FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen voor een ‘onnodig grievende’ tweet over voormalig ministers Ernst Kuipers en Karien van Gennip. Hierop is een bewerkte foto te zien van de toenmalige bewindspersonen met een hakenkruisvlag.

In de tweet uit 2022 is ook de originele, onbewerkte foto te zien, waarop Kuipers een vlag hijst over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit zijn zeventien doelen, zoals het uitbannen van armoede, die de lidstaten proberen te behalen.

Van Houwelingen vindt deze doelen ’totalitair’ en ‘utopisch’ en heeft hiertegen willen waarschuwen, zei hij tijdens een zitting van de meervoudige kamer in van de rechtbank Den Haag. Dat vindt hij zijn taak als Kamerlid en vallen onder vrijheid van meningsuiting. Zijn advocaat verdedigt dat het bericht niet op de man is gericht, maar op de bal.

Dood en verderf

Daar is de officier van justitie het niet mee eens. Op de fotobewerking is namelijk te zien dat Kuipers de vlag met een hakenkruis hijst, met Van Gennip ernaast. Op deze manier worden de ministers geassocieerd met het ‘dood en verderf’ van het naziregime, redeneert ze.

De officier gaat niet mee in de uitleg van Van Houwelingen dat het hem om de SDG’s en niet de ministers te doen was, omdat hij de doelen expliciet benoemt in het twitterbericht. Op het toenmalige Twitter – inmiddels X – zullen de meeste mensen het bericht maar vluchtig hebben gezien, denkt ze. Daarom gaat deze bedoeling van het Kamerlid naar haar inschatting aan de meesten voorbij.

‘Onhandige tweet’

Achteraf gezien vindt Van Houwelingen het ‘politiek gezien een onhandige tweet’, omdat deze zijn politieke ’tegenstanders een stok om mee te slaan’ gaf. Hij bedoelde het hakenkruis niet als een ‘letterlijke gelijkstelling’ met de ministers, maar als een symbool van het kwaad gericht op de VN-doelen. Aanhangers van Van Houwelingen waren ook aanwezig, van wie een tot stilte werd gemaand door de rechter.

Een dag na plaatsing heeft hij het bericht overigens verwijderd en vervangen door een bewerking van dezelfde foto, maar dan met een communistenvlag. “Het was een beetje dom, of onhandig misschien. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee strafbaar is”, sprak zijn advocaat.

Het OM heeft vorig jaar hetzelfde boetebedrag van 450 euro tegen Van Houwelingen gevraagd voor de tweet. Daartegen kwam hij in verzet en daarom is er een rechtszaak. De rechtbank doet op 21 oktober een uitspraak. (ANP)