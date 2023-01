OM eist voorwaardelijke werkstraf voor afgeven valse overlijdensverklaring door huisarts

Het gaat om een vrouw uit Groningen die in aanwezigheid van een familielid overleed na het plotseling innemen van een vloeistof uit een flesje dat de vrouw bij zich had. Het familielid zag dat de vrouw kort na het innemen van de vloeistof ademhalingsproblemen kreeg. Hierop belde zij de thuiszorg en hulpdiensten die kort daarna arriveerden. De vrouw had een niet-reanimeerverklaring en even later overleed zij.

Nader onderzoek

De huisarts werd op de hoogte gesteld van de waarnemingen van het familielid maar gaf aan een verklaring van natuurlijk overlijden te zullen afgeven om de familie nader onderzoek te besparen.

Glijdende schaal

Het OM merkt op dat wanneer het vermoeden bestaat dat iemand is overleden na inname van een middel het gaat om een niet-natuurlijk overlijden en nader onderzoek nodig is. De officier van justitie benadrukte dat er geen enkele sprake kan zijn van een glijdende schaal waarin behandelend artsen zelf bepalen wanneer nader overlijdensonderzoek wel of niet van toegevoegde waarde zou kunnen zijn.

De politierechter doet op 27 januari uitspraak in de zaak.