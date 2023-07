OM krijgt geen toegang tot ggz-dossier van verpleegkundige Assen

Het Openbaar Ministerie krijgt geen toegang tot het ggz-dossier van de voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), die wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere sterfgevallen. De rechtbank Noord-Nederland in Assen oordeelt dat er voldoende andere informatie beschikbaar is en dat zo’n dossier alleen in echt uitzonderlijke situaties gedeeld mag worden.

De man uit de gemeente Noordenveld werkte tijdens de coronapandemie als longverpleegkundige in het ziekenhuis. Hij heeft volgens het OM meerdere malen in gesprekken met hulpverleners van de GGZ Drenthe verteld dat hij in het ziekenhuis de levens van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd. Hij zou zonder instructies van een arts medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die volgens hem terminaal waren en ernstig leden, stelt het OM.

Geheimhoudingsplicht

GGZ Drenthe had zelf de geheimhoudingsplicht verbroken door een brief te sturen aan de Raad van Bestuur van het WZA na de uitlatingen van de verdachte aan hulpverleners. De politie heeft deze hulpverleners als getuigen gehoord en ook daarbij is de geheimhoudingsplicht verbroken, stelt de rechtbank vast. Het OM zou hierdoor voldoende informatie moeten hebben om verder onderzoek te doen naar de vermeende strafbare feiten.

Oordeel rechtbank

Het dossier bevat naar verwachting geen andere of nieuwe informatie die “zodanig cruciaal” is dat die gedeeld zou moeten worden, stelt de rechtbank. “Dat deze informatie het wellicht mogelijk maakt om de verklaringen die verdachte bij de politie heeft afgelegd nader te toetsen, is daarvoor naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende zwaarwegend.”

Verdenking niet sterk genoeg

De verdachte is sinds begin juni weer op vrije voeten. De raadkamer van de rechtbank in Assen besloot dat de verdenking tegen hem niet sterk genoeg was om hem langer vast te houden. Ook in het hoger beroep daartegen kreeg het OM geen gelijk. Het hof was het met de rechtbank eens dat het dossier “geen concrete situaties bevat waarin er een causaal verband lijkt te zijn tussen de door verdachte beschreven handelingen en het overlijden van patiënten”. (ANP)