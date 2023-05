OM wil voorarrest verpleegkundige Assen verlengen

De voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA), die wordt verdacht van een twintigtal sterfgevallen, staat op donderdag 1 juni opnieuw voor de raadkamer van de rechtbank in Assen. Het OM zal daar vragen om verlenging van zijn voorarrest met maximaal zestig dagen.

De 31-jarige man werkte ten tijde van de coronapandemie als longverpleegkundige in het ziekenhuis. De verdachte zou volgens het OM, zonder instructies van een arts, medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. Hij zit al ruim een maand vast.

Het strafrechtelijk onderzoek is nog in volle gang. Deskundigen onderzoeken of er in de medische dossiers onregelmatigheden te vinden zijn die zouden kunnen passen bij de uitlatingen van de verdachte. Hij vertelde over de sterfgevallen tijdens gesprekken met hulpverleners van de GGZ Drenthe. Die besloten daarop hun geheimhoudingsplicht te doorbreken en het te melden aan het WZA. (ANP)