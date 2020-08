Omring mag Vrijwaard onder voorwaarden overnemen

Omring en Vrijwaard zijn in Den Helder de grootste aanbieders van verpleeghuiszorg en dagbesteding voor ouderen. Door een volledige overname zouden negen van de twaalf verpleeghuizen in de gemeente onder één instelling vallen. Ook een groot deel van de Wmo-dagbesteding voor ouderen zou na de overname door één instelling worden georganiseerd. Niet alleen ouderen en hun naasten, maar ook de gemeente en het zorgkantoor VGZ zouden weinig keuze meer hebben wie de zorg in de gemeente Den Helder kan leveren, aldus de ACM.

Kiezen

“Dat er iets te kiezen valt voor ouderen is belangrijk omdat het zorgaanbieders stimuleert zich te blijven inspannen voor het verbeteren van de kwaliteit en zich daarmee te onderscheiden van andere aanbieders”, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM. “Dat is ook voor ouderen in hun laatste levensfase van groot belang.”

Vertrouwen

De overdracht van de Vrijwaard-locaties moet binnen een half jaar beslag krijgen. Een onafhankelijke deskundige zorgt ervoor dat alles volgens de afgesproken voorwaarden plaatsvindt. Ook het zorgkantoor VGZ heeft zich sterk gemaakt voor deze oplossing. Om die reden heeft de ACM er vertrouwen in dat de overdracht de door de ACM geconstateerde beperking van de keuzemogelijkheden zal oplossen.

Teleurgesteld

Met de overname van Vrijwaard, dat een de wankele financiële positie heeft, wordt de continuïteit van de ouderenzorg gegarandeerd in Den Helder gegarandeerd. Omring en Vrijwaard zijn teleurgesteld over de opstelling van de ACM, maar gaan door met de voorbereiding van de fusie.

Zorgvuldig

“De overdracht van deze drie locaties naar een andere zorginstelling hebben wij niet zo gewild, maar om een faillissement te voorkomen hebben wij uiteindelijk ingestemd met deze eis van de ACM”, reageert Vrijwaard-bestuurder Nettie Saarloos. “Medewerkers van de locaties gaan mee over naar de andere zorgorganisatie. Wij doen er uiteraard alles aan om dit proces voor de betreffende cliënten en medewerkers zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen”.

Betrokkenheid

“Omring is dit proces ingegaan vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid bij de continuïteit van zorg in de Kop van Noord-Holland en we zullen met die overtuiging nu aan het werk gaan om de toekomst van Vrijwaard perspectief te geven, ook voor de locaties die we zo goed mogelijk in andere handen moeten brengen”, zegt bestuursvoorzitter Jolanda Buwalda van Omring.