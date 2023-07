Omstreden keten Co-Med mag huisartsenpraktijken overnemen

Co-Med is een redelijk nieuwe aanbieder van huisartsenzorg. De keten koopt vooral praktijken van huisartsen die met pensioen willen gaan en geen opvolger hebben. Volgens critici probeert het bedrijf daarna zo veel mogelijk geld te verdienen, en is zorg geven bijzaak. De NZa doet met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek naar zulke ketens. Eind dit jaar komen de eerste bevindingen naar buiten, verwacht de NZa.

Juiste stappen

De NZa zegt alleen te controleren of de overname volgens de juiste stappen is gegaan. De autoriteit doet momenteel geen uitspraken over de gevolgen voor “de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg”. De toezichthouder kijkt met het ministerie van Volksgezondheid of dat in de toekomst wel kan.

Co-Med heeft huisartsenpraktijken in onder meer Breda, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Helmond, Tilburg en Zwolle. De keten wilde ook een praktijk in Urk overnemen, maar die aanvraag is ingetrokken. (ANP)