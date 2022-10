Onbekend ziekenhuis ontsloeg intensivist die mogelijke misstand meldde

Een intensivist die binnen een niet nader benoemd ziekenhuis een vermoeden van een levensgevaarlijke misstand meldde, is als gevolg daarvan ontslagen. Het ziekenhuis heeft in de zaak de interne klokkenluidersregeling niet in acht genomen. Dat staat in een onderzoeksrapport van het Huis voor Klokkenluiders.

De ontslagen intensivist heeft om onderzoek gevraagd bij het Huis voor Klokkenluiders. Dat zelfstandig bestuursorgaan stimuleert integriteit en adviseert klokkenluiders die maatschappelijke misstanden melden. In het onderzoeksrapport, waarin geen namen en rugnummers worden genoemd, beschrijft het Huis de casus.

Levens in gevaar

In 2016 maakten twee intensivisten eerst mondeling en vervolgens schriftelijk melding van een vermoeden van een misstand bij de raad van bestuur van het ziekenhuis waar ze op werkzaam waren. Ze vonden dat een internist patiënten niet snel genoeg doorverwees naar de IC-afdeling, waardoor levens in gevaar kwamen. In een vertrouwelijk bericht beschreven ze negen voorbeelden waarin de internist zich niet aan de afspraken hield en niet correct handelde.

Spanningen

Eén van de twee intensivisten nam vervolgens ontslag, de andere bleef in het ziekenhuis werken en kaartte de zaak aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het ziekenhuis liet een onderzoek uitvoeren, vooral gericht op de toekomst. Daaruit kwam naar voren dat al langer sprake was van spanningen tussen de zorgprofessionals. Dat kwam onder meer door inhoudelijk verschil van inzicht, maar ook doordat de intensivisten alleen dagdiensten draaiden. Vervolgens kwam de aandacht op dat punt te liggen, de medisch-inhoudelijke kant van de kwestie bleef onderbelicht.

Ontslag

Het ziekenhuis wilde de overgebleven intensivist vervolgens ook 24-uursdiensten laten draaien, desnoods verplicht. Die had daar echter geen trek in, vier jaar voor zijn pensioen. Bovendien stond in zijn contract dat hij alleen dagdiensten hoefde te draaien. Na enkele vergeefse bemiddelingspogingen diende het ziekenhuis een ontslagaanvraag voor de intensivist in bij de rechter. Er zou sprake zijn van een verstoorde arbeidsrelatie. Op 1 augustus 2018 werd de arbeidsovereenkomst tussen de intensivist en het ziekenhuis ontbonden.

Ziekenhuis liet steken vallen

Het Huis voor Klokkenluiders heeft zich verdiept in de zaak en oordeelt dat de intensivist die de melding maakte door de gang van zaken is benadeelt. Die had goede gronden om een misstand te vermoeden en maakte daar op de juiste manier melding van. Het ziekenhuis liet volgens de onderzoekers steken vallen en nam de interne klokkenluidersregeling niet in acht.

Het oordeel en de aanbevelingen uit het rapport hebben niet noodzakelijkerwijs consequenties voor het ziekenhuis in kwestie. Het Huis voor Klokkenluiders heeft niet bevoegdheid om sancties op te leggen.