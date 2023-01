Onderhandelingen dure medicijnen duren langer

Zorgminister Kuipers vindt het “vervelend” dat het in 2022 langer duurde voordat er een akkoord was over de prijs van dure medicijnen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) heeft berekend dat het gemiddeld 597 dagen duurde voordat er een akkoord was bereikt, de vijf jaren ervoor duurde dat nog gemiddeld 420 dagen.

Door de lange onderhandelingen kunnen de geneesmiddelen later worden gebruikt. Kuipers zegt dat de gesprekken tussen zijn ministerie en farmabedrijven soms nodig zijn om medicijnen betaalbaar te houden. Hij roept de medicijnfabrikanten op om vroeger in de onderhandelingen een redelijke prijs te vragen.

Prachtige ontwikkeling

De hoge prijzen en lange onderhandelingen zijn volgens de bewindsman de keerzijde van de “prachtige ontwikkeling” in de afgelopen twintig jaar dat er “gestaag veel nieuwe medicamenten” op de markt zijn gekomen. “Voor mensen waar in het verleden of helemaal geen behandeling voor was of alleen maar ingrijpende behandelingen zoals complexe operaties”, aldus Kuipers. (ANP)