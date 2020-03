Ondernemers schieten met mondkapjes zorg te hulp

Vanwege het grote tekort riep het ministerie van Volksgezondheid het bedrijfsleven eerder deze week op mondkapjes te leveren. Ondernemersorganisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland steunden die oproep. Met succes, zegt VNO-NCW. Die wijst onder meer op de vele aanbiedingen van groothandels, bouwmarkten en multinationals. De ondernemersorganisatie probeert als een soort spelverdeler vraag en aanbod zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen.

Centrale inkooporganisatie

Grote partijen die worden aangeboden, worden doorgespeeld naar het ministerie. Daar zijn ze volgens de VNO-NCW vooral op zoek naar grote aanbieders die snel kunnen leveren. Kleinere leveranciers probeert de organisatie vooral lokaal in contact te brengen met zorginstellingen. Het ministerie werkt volgens het FD hard aan het opzetten van een centrale inkooporganisatie. Daarbij belooft het zijn uiterste best te doen om op alle aanbiedingen te reageren.

Woekerprijzen

“Tegelijkertijd zie ik ook dat heel veel aanbiedingen op niets uitlopen of uiteindelijk niet bruikbaar zijn”, schrijft verantwoordelijk minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. In sommige gevallen worden voorraden aangeboden tegen woekerprijzen en in andere gevallen blijkt zelfs na navraag dat de mondkapjes helemaal niet beschikbaar zijn of niet de juiste kwalificaties hebben. Soms is het “op korte termijn niet mogelijk de betrouwbaarheid van de aanbieder of leverancier na te gaan.”

Alibaba

De eerste lading mondkapjes uit China van de Alibaba Foundation en de Jack Ma Foundation, bestemd voor Nederland, is zaterdagochtend aangekomen op het vliegveld van Luik. Een tweede levering met gezichtsmaskers, beschermende kleding en testkits zal snel volgen, beloofden de stichtingen die gelieerd zijn aan de Chinese webwinkelreus. (ANP)