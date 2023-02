Onderzoek: beslistool voorkomt onterecht voorschrijven van antibiotica

Antibioticaresistentie is een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid, met overmatig gebruik van antibiotica als een van de belangrijkste oorzaken. Kwetsbare ouderen krijgen regelmatig en onterecht antibiotica voorgeschreven voor een vermoedelijke urineweginfectie.

Educatieve toolbox

Een rentmeesterschapsinterventie vermindert veilig het aantal antibioticavoorschrijvingen. Dat blijkt uit onderzoek van Esther Hartman, specialist ouderengeneeskunde in Amsterdam UMC, en haar collega’s in The BMJ. Aan haar onderzoek namen 1.041 kwetsbare ouderen van 70 jaar of ouder deel, afkomstig uit Polen, Nederland, Noorwegen en Zweden. Zij waren geïncludeerd bij ouderenzorgorganisaties en huisartsenpraktijken. Een deel van de patiënten behoorde tot de controlegroep en ontving reguliere zorg. Andere patiënten kregen de interventie aangeboden. Deze bestond uit een beslisinstrument voor gepast antibioticagebruik en een educatieve toolbox om zorgmedewerkers, patiënten en diens mantelzorgers te informeren.

Patiënten uit de controlegroep kregen twee keer zoveel antibiotica voorgeschreven dan patiënten uit de interventiegroep. “Er werden geen verschillen waargenomen tussen de interventie- en de controlegroep in het aantal complicaties, ziekenhuisverwijzingen, ziekenhuisopnames en mortaliteit binnen 21 dagen na vermoedelijke urineweginfecties”, concluderen de onderzoekers. Daarmee blijkt de implementatie van de rentmeesterschapsinterventie een veilige manier om het aantal onterechte antibioticavoorschrijvingen voor kwetsbare ouderen terug te dringen.