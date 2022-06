Onderzoek gestart naar covid thuisbehandeling

In de regio’s Utrecht, Assen, Dordrecht en Den Bosch zijn coronapatiënten tijdens de pandemie thuis behandeld. Daardoor kon opname geheel voorkomen worden. Binnen de studie willen de ziekenhuizen en Huisartsenzorg Drenthe verder onderzoeken hoe het deze patiënten is vergaan.

Thuisbehandeling optimaliseren

Voor de studie worden patiënten en betrokken zorgverleners uit de deelnemende regio’s geïnterviewd. “Daarnaast analyseren we de gegevens die verzameld zijn tijdens de thuisbehandeling over bijvoorbeeld de duur en intensiteit van de behandeling”, aldus het WZA. Het doel van de studie is het in kaart brengen van de verschillende werkwijzen om thuisbehandeling in de toekomst verder te optimaliseren.