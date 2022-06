Onderzoek Kuipers: Farma heeft vooral oog voor rendement

Financieel rendement is voor investeerders en farmaceuten leidend bij geneesmiddelenonderzoek. Maatschappelijke rendement speelt veel minder een rol, blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van minister Kuipers van VWS.

Kuipers wil hiermee meer transparantie krijgen over hoe geneesmiddelonderzoek wordt gefinancierd. Met name hoe financiering en keuzes van investeerders beïnvloeden welke geneesmiddelen worden ontwikkeld.

De onderzoekers concluderen dat het verwachte financiële rendement de belangrijkste factor is bij de bepaling of een geneesmiddel tot de eindstreep wordt ontwikkeld. Niet alleen welke middelen worden ontwikkeld, maar ook voor welke medische indicatie. Niet het maatschappelijke rendement of het patiëntenbelang is leidend, aldus het rapport.

Grote uitdaging

Omdat het verwachte financiële rendement wordt beïnvloed door wat we als samenleving bereid zijn voor onze geneesmiddelen te betalen, ligt hier een grote maatschappelijke uitdaging, schrijft Kuipers in een toelichting in een brief aan de Tweede Kamer: “Welk signaal willen we afgeven aan de industrie en haar financiers? Wat zijn we bereid te betalen, maar vooral ook: voor welke geneesmiddelen?”

Dit is het eerste grootschalige en wereldwijde onderzoek naar de financiering van de ontwikkeling van geneesmiddelen dat publiek wordt gemaakt. Het rapport toont dat de financiële risico’s in individuele projecten hoog zijn, omdat er maar weinig medicijnen de eindstreep halen,. Maar het systeem als geheel is zeer lucratief.

Lucratieve sectoren

Minister Kuipers: “Door uitgekiende investeringsstrategieën is deze sector nog altijd één van de meest lucratieve sectoren ter wereld. De uitdaging die voor ons ligt, is om financiële belangen te verbinden met maatschappelijke belangen, met de patiënten voorop. Nieuwe geneesmiddelen moeten niet alleen levensverlengend werken, maar ook concreet gezonde levensjaren opleveren.”

Hij zal zich hiervoor de komende jaren inzetten, zowel nationaal als internationaal, schrijft Kuipers: “Die inzet is nodig om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en houdbaar te houden. Ik grijp de uitkomsten van dit rapport aan om het gesprek te starten met mijn buitenlandse collega-ministers van Volksgezondheid.”

Samenwerking

Slechts een op de dertig ontwikkelpogingen slaagt, blijkt uit het onderzoek. Desondanks moeten alle projecten die de eindstreep niet halen betaald worden. Geneesmiddelenonderzoek is daarom veelal een samenwerking waarin verschillende partijen hun expertise bijdragen. In het rapport staat ook dat overheden en non-profit organisaties samen goed zijn voor een kwart van de financiering van het geneesmiddelenonderzoek wereldwijd.