Onderzoek: minder belangstelling van patiënten voor kwaliteit zorgverleners

In de Transparantiemonitor wordt jaarlijks onderzocht hoe transparantie in de zorg zich ontwikkelt en wat dat oplevert. Hiertoe worden meningen en ervaringen van patiënten en artsen in kaart gebracht en vinden verschillende casestudies plaats.

Meer belangstelling voor behandelingen

Uit de monitor van dit jaar blijkt dat de invulling van het begrip transparantie is verbreed van een focus op de kwaliteit van zorg op het niveau van zorgaanbieders naar informatie over aandoeningen en behandelingen. Een onderzoek onder burgers toont dit aan. Uit een onderzoek onder artsen blijkt dat onder hen veel meer draagvlak bestaat voor het openbaar maken van dit soort informatie dan voor het delen van informatie over de kwaliteit van hun werkzaamheden.

Thuisarts en Zorgkaart

‘Ik begrijp dat de belangstelling voor behandelingen groot is,” zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland, hierover. “Patiënten willen dit graag weten en artsen zijn royaal met verwijzingen naar sites als Thuisarts.nl. Dat is natuurlijk een goede zaak.”

Artsen zijn echter minder actief met verwijzingen naar Zorgkaart Nederland, waar je beoordelingen door patiënten kunt vinden. “Dat laatste is echter zeker ook van groot belang,” aldus Veldman. “Vooral als je niet tevreden bent over je eigen zorgverlener en op zoek bent naar een andere. De belangstelling voor dergelijke informatie moet dan ook worden aangemoedigd.”

Medisch-specialistische zorg

Uit de monitor blijkt verder dat de rol van uitkomstinformatie en transparantie verder uitgewerkt lijkt voor de medisch-specialistische zorg dan voor de huisartsenzorg. Ook wordt duidelijk uit de meting onder artsen dat medisch specialisten over het algemeen meer dan huisartsen open lijken te staan voor de verschillende manieren waarop invulling wordt gegeven aan transparantie.

Beperkte gezondheidsvaardigheden

Daarnaast is het thema gezondheidsvaardigheden relevant voor transparantie. Zo’n 30 procent van de bevolking heeft beperkte gezondheidsvaardigheden en dus veel moeite met het vinden en gebruiken van informatie over gezondheidszorg. De inzichten uit de monitor van dit jaar suggereren dat er meer perspectief is voor het bereiken van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden met informatie over aandoeningen en behandelingen, dan met informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders en zorgverleners.