‘Onderzoek naar corona-aanpak verpleeghuizen Italië’

Aanklagers in Milaan onderzoeken of het coronavirus door wanbeleid om zich heen kon grijpen in verpleeghuizen, met honderden doden tot gevolg. Er wordt volgens een bron rond justitie gekeken naar het beleid van dertien verpleeghuizen in de Italiaanse metropool.

De bron zegt dat onder meer wordt uitgezocht of sprake was van nalatigheid en dood door schuld. Er zijn nog geen verdachten in beeld. Op andere plaatsen in het zwaar getroffen land zouden vergelijkbare onderzoeken worden uitgevoerd.

Angst

Veel verpleeghuizen zouden medewerkers aan het begin van de uitbraak hebben gevraagd geen mondkapjes te dragen. De instellingen wilden volgens medisch personeel voorkomen dat patiënten angst aangejaagd zou worden.

Verzoek

Ook vroegen de autoriteiten in de regio Lombardije verpleeghuizen begin maart om patiënten over te nemen van overvolle ziekenhuizen. Aanklagers nemen dat verzoek volgens de bron mee in hun onderzoek. In Italië zijn volgens officiële cijfers ruim 18.000 mensen met het coronavirus overleden. Het land heeft daarmee wereldwijd het hoogste dodental gemeld. (ANP/RTR)